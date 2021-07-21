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«Сафоновым дело не закончится»: Хинштейн оценил операцию против главы ГИБДД Ставрополья

Иван Юминов

Происшествия
«Сафоновым дело не закончится»: Хинштейн оценил операцию против главы ГИБДД Ставрополья
Фото: Пресс-служба Госдумы

Борьба с преступностью в стране не ограничится делом против главы ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в среду, 21 июля.

— Спецоперация против «гаишной мафии» Ставрополья готовилась и проводилась силами центрального аппарата МВД, а для ее руководства на место специально выезжал замначальника ГУСБ генерал-майор Игорь Жигарев, — рассказал парламентарий.

Хинштейн отметил профессионализм коллег, а также их храбрость, так как МВД «не побоялось вынести сор из избы». Глава ведомства Владимир Колокольцев поддержал ГУСБ, и это вселяет надежду, что одним Сафоновым дело не закончится, отметил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сафонова задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества. На фотографиях с его загородным домом видно, что многие комнаты «золотого дворца» украшены живописью. Также наблюдается изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.

В тот же день сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.

Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн
Фото: Александр Хинштейн
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Фото: Александр Хинштейн

Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел. У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы.

В Москве в рамках дела об организации преступного сообщества задержан заместитель главы Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко. 20 июля Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина.

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