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СМИ: Пассажирский самолет Москва — Пермь подал сигнал тревоги во время посадки

Анастасия Волоснова

Происшествия
СМИ: Пассажирский самолет Москва — Пермь подал сигнал тревоги во время посадки
Фото: Pexels

Пассажирский Airbus A-320, который летел из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги при посадке. Об этом в среду, 21 июля, рассказал ТАСС источник в авиационных кругах.

По предварительным данным, сигнал тревоги поступил от воздушного судна при снижении в аэропорту Перми. Источник отметил, что в настоящее время устанавливается причина, по которой самолет подал сигнал тревоги.

По данным сервиса Flightradar24.com, Airbus A-320 подал сигнал general emergency, когда находился на высоте около 2,2 тысячи метров. В настоящее время самолет продолжает снижение.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

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