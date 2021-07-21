СМИ: Пассажирский самолет Москва — Пермь подал сигнал тревоги во время посадки

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Пассажирский Airbus A-320, который летел из Москвы в Пермь, подал сигнал тревоги при посадке. Об этом в среду, 21 июля, рассказал ТАСС источник в авиационных кругах.

По предварительным данным, сигнал тревоги поступил от воздушного судна при снижении в аэропорту Перми. Источник отметил, что в настоящее время устанавливается причина, по которой самолет подал сигнал тревоги.

По данным сервиса Flightradar24.com, Airbus A-320 подал сигнал general emergency, когда находился на высоте около 2,2 тысячи метров. В настоящее время самолет продолжает снижение.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.