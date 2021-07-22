Прокуратура проверит обстоятельства подачи самолетом Москва — Пермь сигнала тревоги

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Пермская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о мерах безопасности авиаперелетов после происшествия на борту самолета Москва — Пермь, который подал сигнал тревоги во время посадки. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

— Пермской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — говорится в заявлении.

В ведомстве также добавили, что на борту авиасудна находились 130 пассажиров, среди них было семь детей. В результате случившегося никто не пострадал.

Вечером 21 июля сообщалось, что пассажирский Airbus A320 Москва — Пермь подал сигнал тревоги при посадке. По данным сервиса Flightradar24.com, самолет подал сигнал general emergency, когда находился на высоте около 2,2 тысячи метров.

Аналогичный случай с многочисленными летальными исходами произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 по московскому времени) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 по московскому времени). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Выяснилось, что самолет упал в Охотское море недалеко от пункта назначения.