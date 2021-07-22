Представитель певицы МакSим рассказала о ее состоянии

Фото: instagram/maksimartist

Представитель певицы Марины Абросимовой, более известной как МакSим, прокомментировала ее состояние. Оно остается стабильно тяжелым, рассказала она в четверг, 22 июля.

— Пока ничего, к сожалению, не могу сказать. Стабильно тяжелое, — заявила она РИА Новости.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В СМИ появлялась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

19 июля директор певицы отметила, что прогнозировать врачи ничего не могут, однако они предпринимают все возможное. Соколова добавила, что расскажет всю необходимую информацию, но некоторые вещи стоит знать только близким исполнительницы.