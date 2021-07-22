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Движение возобновлено на всех путях Киевского направления МЖД

Михаил Алимов

Происшествия
Движение возобновлено на всех путях Киевского направления МЖД
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Движение поездов на Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) возобновлено по всем путям. Об этом в четверг, 22 июля, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— Возобновлено движение по всем путям. Чтобы ввести в график, необходимо время и будут внесены вынужденные изменения в расписание, — говорится в сообщении.

До этого в пресс-службе МЖД «Вечерней Москве» рассказали о шести задерживающихся на Киевском направлении поездах и аэроэкспрессе в сторону области. Они не укладывались в график по техническим причинам.

Ранее сообщалось о человеке на путях МЦД-1, из-за которого задерживались поезда. Движение восстановили.

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