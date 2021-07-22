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Москвичей предупредили о «температурных выбоинах» в выходные

Анастасия Волоснова

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Москвичей предупредили о «температурных выбоинах» в выходные
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В ближайшие три дня в Москве ожидаются «температурные выбоины», когда температура воздуха опустится на два-три градуса ниже многолетних значений. Об этом в четверг, 22 июля, рассказал ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что днем столбики термометров могут опускаться до плюс 18 градусов.

— Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Ночами воздух станет остывать до плюс 9 — плюс 14, а днем будет не выше плюс 18 — плюс 23, — пояснил Тишковец.

По его словам, вечером в субботу, 24 июля, будет сухо и солнечно, поэтому в воскресенье, 25 июля, температура воздуха поднимется до плюс 20–25 градусов, пишет РИА Новости.

Также в субботу и воскресенье, как сообщили синоптики, осадков не ожидается. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, до конца этой недели в столице ожидается комфортная погода: без осадков, с температурой плюс 22–24 градуса. Кроме того, Вильфанд считает, что жара в столицу может вернуться в начале следующей недели.

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