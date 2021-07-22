«Магнит» купил почти 2,5 тысячи магазинов «Дикси» за 87,6 миллиарда рублей

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

Один из крупнейших российских ритейлеров «Магнит» завершил сделку по покупке 2477 магазинов «Дикси». Об этом в четверг, 22 июля, рассказали в компании.

Общая цена сделки составила 87,6 миллиарда рублей. В «Магните» уточнили, что в сумму сделки вносили небольшие корректировки из-за изменения числа приобретаемых магазинов. По этой причине было пересчитано первоначальное совокупное вознаграждение по базовой оценке.

— Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами, — пояснили в компании.

Так, в сделке указано на 174 магазина «Дикси» меньше по сравнению с предыдущим заявлением, так как часть заведений закрыли. Еще 148 магазинов исключили из договора из-за предписания Федеральной антимонопольной службы.

При этом в среду, 21 июля, президент России Владимир Путин призвал доложить о ситуации с ценами на продукты в стране. По его словам, в РФ остро стоит вопрос с повышением цен на базовые продукты.

В середине июля хлебозаводы предупредили ретейлеров о повышении цен на 7–12 процентов на свою продукцию с августа. Причиной этому является рост стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. В Минсельхозе РФ в свою очередь рассказали, что дальнейший рост цен на хлебобулочные изделия не ожидается, так как их стоимость стабильна.

Доктор экономических наук Леонид Холод рассказал «Вечерней Москве» о причинах подорожания хлеба в России.