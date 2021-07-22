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«Не скрыл улики»: оперативник рассказал, как готовят задержания чиновников-коррупционеров

Руслан Давлетшин

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Происшествия
«Не скрыл улики»: оперативник рассказал, как готовят задержания чиновников-коррупционеров
Фото: Telegram / Mash

Во вторник, 20 июля, был задержан начальник управления Госавтоинспекции по Ставропольскому краю Алексей Сафонов. Кадры из роскошного особняка, принадлежащего его гражданской жене, облетели Сеть. Полковника полиции подозревают в организации преступного сообщества и взятках в особо крупном размере. Но задержание — лишь вершина айсберга масштабной операции по привлечению к ответственности проворовавшегося чиновника. О том, какую работу для этого нужно проделать, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД России по городу Москве Михаил Игнатов.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

— Недостаточно просто взять и ворваться в дом, положить всех на пол и вытащить. Прежде чем задержать кого-то, тем более такого уровня руководителя, должна быть проведена большая, кропотливая оперативная работа. Длится она не один месяц, не два, не три и даже не полгода с применением специальной техники. Я думаю, именно этого сотрудника разрабатывали в течение года. И не только его, а все его связи и всех подчиненных отрабатывали на предмет участия в коррупционных схемах, — рассказал специалист.

И только после того как была получена неоспоримая доказательная база о получении взяток, злоупотреблении полномочиями, начальник регионального ГИБДД был задержан, добавил Игнатов.

— Да, — продолжает бывший оперативник. — Возможно, все и видели, что полицейский живет не по средствам, но у нас нет законодательства, которое позволяет судить за то, что у тебя есть роскошь. Надо доказать, что эта роскошь нажита преступным путем. Может, он клад нашел. Максимум — его могут уволить за недоверие. А для того чтобы привлечь к уголовной ответственности, должны быть неопровержимые доказательства, и, чтобы их получить, необходимо пройти весь процесс оперативной разработки.

А дальше уже дело техники. Когда доказательства собраны, начинается завершающий этап операции — задержание. В подмогу к оперативно-следственной группе берется силовое подразделения из состава Росгвардии или ФСБ и быстро штурмуется здание, где находится подозреваемый. Эффект неожиданности, говорит Игнатов, в этом случае крайне важен, чтобы не удалось скрыть улики, свидетельствующие о совершенных преступлениях.

Кроме Алексея Сафонова, в ходе спецоперации на территории Ставропольского края были задержаны еще семь человек из числа действующих и бывших сотрудников ГИБДД. По данным следствия, группа получила взяток на сумму более 19 миллионов рублей от водителей и различных компаний для проезда по дорогам региона с административными нарушениями. У фигурантов уголовного дела изъяли автомобили, деньги и документы.

Также был задержан заместитель начальника регионального ГИБДД Александр Ткаченко, а начальник управления МВД по Ставропольскому краю, генерал-майор Сергей Щеткин освобожден от занимаемой должности. Сам Сафонов пока арестован на два месяца.

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