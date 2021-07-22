Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства. Об этом в четверг, 22 июля, сообщили в Telegram-канале «Пул первого».

В сообщении говорится, что в Белоруссии начнется перераспределение президентских полномочий, которого давно ждали многие граждане республики.

— Президент делится функциями! Перераспределение полномочий, о котором так много говорили, началось. Только что подписан декрет номер четыре, — сообщил Telegram-канал.

Позже в пресс-службе уточнили, что правительству и местным органам власти в Белоруссии передается часть президентских функций, касающихся приватизации госсобственности.

Лукашенко 2 июля заявил о завершении масштабной антитеррористической операции на территории Белоруссии. Кроме того, он пригрозил Западу ограничением транзита транспорта в случае новых санкций. По его словам, на данный момент власти Белоруссии ведут себя «по-человечески», не ограничивая передвижение грузового и легкового транспорта через республику.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, в воскресенье, 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Позже стало известно, что на борту находился бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии. Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега, ей грозит до 12 лет тюрьмы. 25 июня Следком Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.