Врач рассказала, как определить, каких витаминов не хватает в организме

Фото: pixabay.com

Узнать, какие витамины необходимы организму, можно по анализу крови. Хотя бы раз в год следует сдавать кровь на все группы витаминов. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, руководитель направления диетологии Европейского Медицинского Центра Ксения Селезнева.

— Например, анализ покажет, что организм обеспечен большей частью витаминов, но по одному-двум есть дефицит. Это значит, что принимать надо именно эти два, причем не в профилактической, а в высокой терапевтической дозировке, которая выше суточной нормы. Поэтому чаще разумней принимать не целый витаминно-минеральных комплекс, а только конкретные витамины, которых человеку не хватает, — сообщила она.

Специалист отметила, что некоторые лаборатории предлагают исследование волос, но она считает данный метод малоинформативным и недоказательным.

По словам Селезневой, почти все витамины и микроэлементы человеку следует получать не из добавок, а из рациона питания, поэтому оно должно быть разнообразным. Бывают случаи, когда питание не может обеспечить достаточный уровень конкретного витамина, например, витамина D, его необходимо дополнительно принимать в течение всего года, добавила врач.

Вегетарианцы часто сталкиваются с недостатком витамина В12, который преимущественно содержится в продуктах животного происхождения, и этот дефицит тоже следует восполнять.

Диетолог подчеркнула, что длительное время дефицит витаминов может никак не проявляться: у человека может не быть симптомов, которые заставили бы задуматься о нехватке конкретного витамина, передает агентство «Прайм».

Врач развеяла самые популярные мифы о витаминах. По ее словам, люди часто рискуют развить гипервитаминоз, доверяя неправильным теориям о таблетках.