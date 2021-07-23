Мурашко заявил, что все российские вакцины подходят для ревакцинации от COVID-19

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Для ревакцинации от коронавирусной инфекции подходят все российские вакцины. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации, — цитирует министра ТАСС.

Он также рассказал, что финальный отчет о клинических исследованиях российского препарата для вакцинации «Спутник V» подготовлен к октябрю 2021 года. По его словам, наблюдения за вакциной завершаются 22 июля.

Кроме того, министр сообщил о поставках «Спутника Лайт» в разные регионы России. Он отметил, что производство вакцин начинает постепенно наращиваться. Кроме того, препарат «Спутник Лайт» зарекомендовал себя как эффективная вакцина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал указания Министерству промышленности и торговли (Минпромторг), а также Министерству здравоохранения (Минздрав) провести инвентаризацию объемов вакцин от коронавируса. Поручение главы кабмина должно было быть выполнено до 21 июля. Подобное поручение вызвано задержками с поставками вакцин в ряде регионов страны.