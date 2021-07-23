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Уголовное дело возбудили в отношении оставившей шестерых детей на улице матери

Илья Ашуров

Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении оставившей шестерых детей на улице матери
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Подмосковья за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. На ее попечении находятся семь детей. Об этом в пятницу, 23 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Женщина проживает в подмосковном поселке Брикет (городской округ Руза — прим. «ВМ»). В местные органы МВД поступило сообщение о том, что она не следит за детьми. Последующая проверка подтвердила эту информацию.

— Ранее гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Информация о данной семье направлялась в субъекты системы профилактики, — заключила Татьяна Петрова.

На данный момент дети переданы в медучреждение, где им окажут всю необходимую помощь. После чего их передадут в столичный реабилитационный центр.

Во вторник, 20 июля, СМИ сообщали, что женщина с семью детьми приехала в Рузу в начале лета к своему любимому. Спустя какое-то время мужчина, приютивший многодетную мать, обвинил ее детей в краже семейной реликвии и выгнал их из дома.

В среду, 22 июля, стало известно, что шестерых детей, живших месяц на улице без еды и воды, доставили в медучреждение в Москве.

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