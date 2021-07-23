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Столичные власти назвали сроки запуска МЦД-3

Илья Ашуров

Город
Столичные власти назвали сроки запуска МЦД-3
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Столичные власти планируют ввести в эксплуатацию третью линию Московских центральных диаметров (МЦД-3) не позднее начала 2023 года. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил заместитель мэра столицы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— Мы планируем запуск МЦД-3 в конце 2022 — начале 2023 года. За счет нового диаметра у жителей Зеленограда появятся альтернативные маршруты, их поездки станут проще, быстрее и будут стоить намного дешевле. Это сделает город удобнее — для жизни, работы и отдыха, — отметил заместитель мэра.

После запуска МЦД-3 цены на недвижимость в Зеленограде могут вырасти до 15 процентов. Возле МЦД-1 и МЦД-2 цены на жилье уже выросли на 15–20 процентов, гласят данные «Яндекс. Недвижимости».

Департамент транспорта Москвы отмечает, что территории возле станций становятся привлекательными для жизни и бизнеса.

В начале июля заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что транспортный каркас столицы достроят к концу 2024 года. По его словам, строительство метро является приоритетным направлением в развитии инфраструктуры Москвы. Так, в ближайшие пару лет в столице построят 58 километров линий, возведут 24 станции и 3 электродепо.

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