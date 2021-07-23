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В Кремле заявили, что увеличение поставок газа через Украину является коммерческой темой

Полина Долганова

Политика
В Кремле заявили, что увеличение поставок газа через Украину является коммерческой темой
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Увеличение транзита газа через территорию Украины является коммерческой темой. Об этом в пятницу, 23 июля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он напомнил, что вопросы поставок газа через Украину и проекта газопровода «Северный поток —2» обсуждались в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, которые состоялись в среду, 21 июля.

Представитель Кремля также отметил, что компания «Газпром» подтвердила готовность переправлять газ через Украину после 2024 года, если это будет оправдано с экономической точки зрения и когда газотранспортная система страны будет приведена в рабочее состояние.

— Переговоры могут быть только чисто коммерческими, — цитирует Пескова RT.

Он пояснил, что обсуждение вышеупомянутых тем будут касаться экономической «субстанции».

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

Также сообщалось, что названы варианты улаживания разногласий между США и Германией из-за строительства газопровода. Среди них — денежная компенсация Украине и предложение ей сотрудничества в сфере производства водорода.

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