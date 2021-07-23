Стас Пьеха объяснил, почему не будет обсуждать историю с избиением сына на телевидении

Фото: instagram/wolfieha

Певец Стас Пьеха записал видеообращение, в котором категорично заявил, что не станет принимать участие ни в каких телевизионных шоу по поводу избиения своего семилетнего сына Пети супругой футбольного арбитра Владислава Безбородова. Соответсвующий видеоролик он опубликовал в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

Артист признался, что уже получил ряд предложений от федеральных и не только каналов, которые предложили ему рассказать в эфире об истории с нападением. На них Пьеха ответил отказом, так как считает, что его участие в подобных передачах «обесценит весь процесс».

Певец напомнил, что делом занимается Следственный комитет, а его глава Александр Бастрыкин поддерживает сторону ребенка. Исполнитель выразил надежду на понимание телевизионщиков его позиции.

— Для меня это слишком личная история, слишком болезненная, я не буду это выставлять общественности, — заключил он.

Скандальный инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали бывшая супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова, их сын Петя и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся и в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.

В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. В частности, продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался об обидчице ребенка и призвал избрать для ее наказания тюремный срок.

Отец мальчика, Стас Пьеха, выразил пожелание, чтобы Безбородова понесла «максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила».