«Едем домой»: избитого сына Стаса Пьехи выписали из больницы

Фото: instagram/wolfieha

Семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петю, которого госпитализировали после того, как его избила супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина, выписали из больницы. Об этом в социальных сетях сообщила мама мальчика в пятницу, 23 июля.

— Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то мы едем домой, — поделилась радостной новостью Наталья Горчакова.

Она выразила благодарность врачам за профессионализм и внимание по отношению к сыну. Горчакова отметила, что ребенок будет восстанавливаться и набираться сил дома. По ее словам, пока они не планируют посещать загородный дом в Рощине, где произошел скандальный инцидент.

— После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно, — написала бывшая жена Пьехи в своем Instagram-аккаунте.

Фолловеры Горчаковой порадовались улучшению состояния мальчика и выразили надежду, что его обидчица понесет заслуженное наказание.

Скандальный инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали Горчакова с сыном и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся, в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.

В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. В частности, продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался об обидчице ребенка и призвал избрать для ее наказания тюремный срок.

В свою очередь Стас Пьеха выразил пожелание, чтобы Безбородова понесла «максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила».