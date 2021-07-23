«Едем домой»: избитого сына Стаса Пьехи выписали из больницы
Семилетнего сына певца Стаса Пьехи Петю, которого госпитализировали после того, как его избила супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова Ирина, выписали из больницы. Об этом в социальных сетях сообщила мама мальчика в пятницу, 23 июля.
— Петю перевели на амбулаторное лечение. Так что едем домой, наконец-то мы едем домой, — поделилась радостной новостью Наталья Горчакова.
Она выразила благодарность врачам за профессионализм и внимание по отношению к сыну. Горчакова отметила, что ребенок будет восстанавливаться и набираться сил дома. По ее словам, пока они не планируют посещать загородный дом в Рощине, где произошел скандальный инцидент.
— После произошедшего соседство уже не кажется таким безопасным и в целом не думаю, что нашей семье будет сейчас там комфортно, — написала бывшая жена Пьехи в своем Instagram-аккаунте.
Фолловеры Горчаковой порадовались улучшению состояния мальчика и выразили надежду, что его обидчица понесет заслуженное наказание.
Скандальный инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали Горчакова с сыном и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.
Петя на это обиделся, в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.
В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Произошедшее вызвало общественный резонанс. В частности, продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался об обидчице ребенка и призвал избрать для ее наказания тюремный срок.
В свою очередь Стас Пьеха выразил пожелание, чтобы Безбородова понесла «максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила».