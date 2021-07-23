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Суд признал виновной женщину, укусившую полицейского в МФЦ

София Долганова

Происшествия
Суд признал виновной женщину, укусившую полицейского в МФЦ
Фото: Пресс-служба Савеловского районного суда города Москвы

В пятницу, 23 июля, суд признал виновной москвичку Валентину Муженскую, которая укусила полицейского в МФЦ и оштрафовал ее на четыре тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Савеловского районного суда.

— Суд признал Муженскую виновной по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции) и назначил ей наказание в виде штрафа в четыре тысячи рублей, — цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Инцидент произошел 25 июня на улице Куусинена в северной части Москвы. Женщина отказалась надевать маску, находясь в помещении МФЦ. Из-за этого сотрудникам многофункционального центра пришлось вызвать полицию.

По словам представителя пресс-службы ГУ МВД России по Москве, при задержании женщина начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.

После этого прокуратура отменила решение о возбуждении уголовного дела в отношении этой женщины.

Похожий случай произошел в ноябре 2020 года. Пьяная женщина несколько раз ударила и укусила полицейского, который задержал ее. Инцидент произошел в патрульной машине, которая везла женщину в отделение полиции.

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