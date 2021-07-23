Экс-жена Пьехи призналась, что сказала бы обидчице своего сына

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Бывшая супруга исполнителя Стаса Пьехи модель Наталия Горчакова рассказала, с какими бы словами обратилась к Ирине Безбородовой, после нападения которой их с певцом семилетний сын Петя оказался в больнице.

— Если бы все-таки пришлось, то я сказала бы ей, что кем бы она ни была, какой бы пост ни занимал ее супруг — это не дает ей никакого права поднимать руку на детей и людей пожилого возраста, да и вообще на кого угодно, — сообщилаГорчакова, отметив, что не хотела бы в настоящее время общаться «с этой женщиной».

Модель выразила мнение, что до обидчицы ее сына вряд ли дойдет смысл ее обращения.

— В целом она сама женщина, сама мать, и мне очень интересно, что бы она почувствовала на моем месте, — приводит слова мамы пострадавшего Пети ФАН.

Горчакова выразила опасения по поводу того, что сын будет считать за норму ситуацию, когда на него нападает и избивает взрослый человек.

Скандальный инцидент произошел в поселке «Рощино Вилладж», где отдыхали Горчакова с сыном и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Безбородова с тремя детьми. Семилетний сын артиста познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе.

Петя на это обиделся, в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения разбираться: схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю. Мама Пети, узнав о случившемся, сразу вызвала полицию. Позже мальчика госпитализировали.

В отношении Безбородовой Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. В частности, продюсер Иосиф Пригожин нелестно отозвался об обидчице ребенка и призвал избрать для ее наказания тюремный срок.

В свою очередь Стас Пьеха выразил пожелание, чтобы Безбородова понесла «максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила».