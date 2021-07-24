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Появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом на Кубани

Иван Юминов

Происшествия
Появилось видео с места ДТП с туристическим автобусом на Кубани
Фото: Telegram / На видео видно

Появились кадры последствия аварии со съехавшим в кювет автобусом с 22 туристами в Апшеронском районе Краснодарского края.

В результате аварии погиб один человек и пострадали более 20. Прокуратура Краснодарского края в ходе проверки даст оценку причинам инцидента, в том числе техническому состоянию автомобиля. Причиной происшествия мог стать отказ тормозов, отметили в ведомстве.

На кадрах, предоставленных МВД РФ, видно, что автобус лежит на боку, транспортное средство повреждено, стекла выбиты. Спасители оказывают помощь пострадавшим.

Видео: Пресс-служба МВД РФ по Краснодарскому краю

В середине апреля произошла авария с автобусом, который перевозил группу из 32 российский туристов, на трассе Конья — Аксарай в Турции. В результате ДТП пострадали 26 человек.

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