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Организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским в Ленинградской области

Виктория Непомнищева

Происшествия
Организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским в Ленинградской области
Фото: sudak.rk.gov.ru

Мужчина в деревне Баландино открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом в субботу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

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