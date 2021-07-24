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Организатор нарколаборатории открыл стрельбу по полицейским в Ленинградской области
Мужчина в деревне Баландино открыл стрельбу по сотрудникам полиции. Об этом в субботу, 24 июля, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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