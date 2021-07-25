Более 24 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 24 072 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 25 июля.

Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксировали в 85 регионах страны. В 9,8 процента случаев из них не наблюдалось клинических проявлений болезни. За стуки в стране скончались 779 пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели от COVID-19 18 678 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

Наибольшее число случаев выявлено в Москве — 3406, Московской области — 2191 и в Санкт-Петербурге — 1934.

Всего за время пандемии в России выявили 6 126 541 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах. От заболевания в общей сложности скончались 153 874 человека, победить болезнь удалось 5 490 634 пациентам.

Фото: стопкоронавирус.рф

22 июля стало известно, что бразильский штамм коронавирусной инфекции обнаружили на территории Российской Федерации — выявлены единичные случаи варианта «гамма».

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса на данный момент далека от завершения, а индийский штамм «дельта» стал доминирующим на территории Европы. Предполагается, что индийский штамм будет замещать другие мутации, если не появится «более конкурентоспособный вирус».

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович заявила, что вероятность заражения бразильским штаммом коронавирусной инфекции после вакцинации нельзя исключать полностью, однако у вакцинированных людей болезнь в любом случае будет протекать намного легче.