Фото: Pexels

Сотрудники посольства США в России осуществляют враждебную деятельность. Об этом говорится в статье Романа Блашко, опубликованной на портале Halo noviny.

Журналист убежден, что эта деятельность более враждебна, чем та, которая, по заявлению чешских властей, исходит от РФ в деле со взрывами во Врбетице.

По словам Блашко, к ухудшению отношений между Москвой и Прагой привели целенаправленные действия Америки, а некоторые чешские политики находятся под влиянием западных спецслужб.

В публикации упоминается инцидент в Тверской области, где сотрудника американского посольства уличили в краже стрелочного указателя на железнодорожной станции. Автор статьи приводит заявления чешских политиков, называвших произошедшее во Врбетице актом терроризма. Блашко отмечает, что это утверждение больше подходит для ситуации с американским дипломатом в РФ.

— Я также не сомневаюсь в том, что это не единственный случай. Желание разворовать Российскую Федерацию и жить за счет русских и их ресурсов явно велико. Кстати, так было всегда! — заключает автор материала.

12 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что сотрудник американского посольства украл указатель на участке железной дороги в Тверской области. Мужчину, положившего снятый указатель в свой автомобиль с красными номерами, зафиксировала камера видеонаблюдения.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.