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Синоптики сообщили о погоде в Москве 26 июля

Юлия Курганова

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Синоптики сообщили о погоде в Москве 26 июля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В понедельник, 26 июля, столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 25-27 градусов. В Подмосковье температура ожидается 22-27 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 753 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что для большинства жителей столичного региона погода в начале недели будет индифферентной, а значит не оказывающего негативного влияния на самочувствие. Температурный,кислородный и ультрафиолетовые режимы останутся комфортными. Повышенным будет только атмосферное давление.

Теплые и солнечные дни позволяют заниматься оздоровительными и спортивными процедурами на воздухе, особенно комфортные погодные условия для этого в ранние утренние часы или вечером. Ведь оздоровительные процедуры укрепляют организм и повышают выносливость.

Синоптик рассказала о погоде в Москве и Подмосковье на предстоящей неделе. До 30 июля прогнозируется переменная облачность, без осадков и до 29 градусов тепла.

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