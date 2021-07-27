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Бывший подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России

Юлия Курганова

Политика
Бывший подполковник СБУ заявил о готовности выступить в ЕСПЧ по иску России
Фото: youtube.com

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сообщил, что готов дать свидетельские показания по иску РФ против украинских властей в Европейском суде по правам человека.

Он в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время Прозоров был заместителем командира сектора «М» АТО.

— Конечно, я готов дать свои показания, разумеется, при соблюдении некоторых требований безопасности, — заявил он корреспонденту РИА Новости.

Экс-подполковник СБУ обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной тюрьмы-«библиотеки», где находились пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.

Россия 22 июля подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Страсбургский суд. В ней она обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод. Жалоба касается событий, которые последовали «за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

Как отмечается в пояснительном документе Генпрокуратуры РФ, обращение нацелено на привлечение внимания Европейского суда и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям прав человека украинскими властями, а также на то, чтобы зафиксировать в международно-правовом поле многочисленные факты преступных деяний. Кроме того, жалоба должна заставить власти Украины прекратить совершение преступлений, провести надлежащее расследование и привлечь виновных лиц к ответственности, восстановить мир и согласие на территории соседней страны.

В документе говорится, что Киев должен приостановить водную блокаду Крыма. Кроме того, Москва требует от украинской стороны прекратить ограничивать права национальных меньшинств, в том числе в возможности получать высшее образование на родном языке. Также, согласно ходатайству, Украина должна немедленно отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и перестать ограничивать доступ к российским интернет-платформам и прессе.

После подачи жалобы «Вечерняя Москва» в своем материале разобралась, в чем конкретно Россия обвиняет Украину.

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