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«Руководство мне чуждо»: Сухоруков рассказал об увольнении из театра Моссовета

София Долганова

Общество
«Руководство мне чуждо»: Сухоруков рассказал об увольнении из театра Моссовета
Виктор Сухоруков

Известный российский актер Виктор Сухоруков поделился причинами увольнения из театра имени Моссовета, в котором он проработал на протяжении более десяти лет. На фестивале «Хрустальный источникъ» в Ессентуках он отметил, что не сожалеет о принятом решении и признался, что ему уже предлагают сотрудничество другие театры.

— Заведения государственные, старинные, мощные, я бы там был как рыба в воде. Не называю, потому что выбор еще не сделал, может быть, и не сделаю, потому что сегодня у меня летнее настроение. Хочу отгулять лето и по осени, как школьник, войду в новый сезон», — заявил актер.

Сухоруков считает, что он не нашел общий язык с художественным руководителем театра Моссовета Евгением Марчелли, более того, позиция народного артиста часто не совпадало с мнением режиссера Юрия Еремина.

— На сегодняшний день руководство театра мне чуждо. А Юрий Иванович душу вымотал с этим спектаклем, угорел я с этим человеком. Он как с ума сошел, как подменили человека. Нашла коса на камень — это было непонимание, битва амбиций и самолюбий. Но художественный руководитель не стал влезать. Что это за отношение? — цитирует Сухорукова «СтарХит».

Известно, что Сухоруков написал заявление об уходе из Театра имени Моссовета еще в мае, а в конце июня забрал трудовую книжку.

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