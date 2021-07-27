Число станций метро в Новой Москве планируют увеличить до 14 к концу 2024 года

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На территории Новой Москвы к концу 2024 года планируют построить шесть новых станций метро. Всего в ТиНАО к тому времени их станет 14. Об этом во вторник, 27 июля, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

— На данный момент на новых территориях столицы восемь станций московского метрополитена: в 2016 году введены в эксплуатацию «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии, в 2018 году открыты «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии, в 2019 году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» красной ветки, — рассказал он.

Загрутдинов отметил, что в возведении новых станций метро уже задействованы примерно 1,5 тысячи человек.

В пресс-службе департамента добавили, что на текущий момент ведется строительство станций Троицкой линии метро: «Тютчевская», «Мамыри», «Бачуринская» и «Коммунарка». Строят станцию «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии и станцию «Новомосковская» Сокольнической линии.

Кроме того, планируется построить участок от станции «Коммунарка» до станции «Троицк». В него войдут шесть станций. План строительства пока прорабатывается. Возведение участка планируется после 2024 года, но от станции «Новаторская» до станции «Коммунарка» участок построят до конца того же года, передает ТАСС.

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наименования девяти станций Троицкой линии метро Москвы. Всего в эту линию войдут 17 станций.