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Педиатр рассказала, как получить медсправку перед поступлением детей в школу

Елена Фролова

Общество
Педиатр рассказала, как получить медсправку перед поступлением детей в школу
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Власти Москвы продолжают вести интегрирование сервисов здравоохранения и образования. Врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, член Союза педиатров России Екатерина Морозова рассказала, какие медосмотры нужно пройти накануне учебного года.

Теперь медицинские карты школьников врачи будут оформлять в электронном виде. Нововведение не будет касаться абитуриентов, воспитанников детских садов и учеников негосударственных образовательных учреждений.

При этом педиатр подчеркнула, что отмена бумажных справок не означает, что будут исключены нужные медицинские осмотры, анализы и прививки.

— Папам и мамам, которые этим летом уже озаботились вопросом прохождения медкомиссии для того, чтобы устроить ребенка в школу или детский сад, нужно, чтобы их дети прошли полную медицинскую комиссию к началу учебного года, — пояснила Екатерина Морозова.

По ее словам, во время отпуска родители могут выделить один день, чтобы посетить вместе с ребенком клинику и получить нужные документы о состоянии его здоровья. Чтобы предоставить справку в колледж или вуз, нужно пройти обследования у следующих специалистов: хирурга, невролога, окулиста, уролога (юношам), гинеколога (девушкам). Помимо этого им необходимо получить результаты рентгена органов грудной клетки, общего клинического анализа крови и мочи, отмечает Nation News.

Будущим первоклассникам для поступления в школу нужно посетить кабинеты педиатра, хирурга, невролога, ортопеда, окулиста, лора, стоматолога, уролога (мальчикам), гинеколога (девочкам), эндокринолога (если ребенку исполнилось шесть лет). Нужно также пройти следующие обследования: ЭКГ, общие клинические анализы крови и мочи, УЗИ брюшной полости и почек.

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