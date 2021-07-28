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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Афганистане

Иван Юминов

Политика
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию в Афганистане
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ). Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в среду, 28 июля.

— В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, а также на азербайджанско-армянской границе, — рассказал представитель Кремля.

На совещании, в частности, присутствовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава СВР Сергей Нарышкин, отмечает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане обострилась после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Вооруженные талибы* ведут боевые действия с представителями правительственных сил Афганистана. «Талибан»* захватил значительные территории в сельской местности и ведет наступление на крупные города.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что США де-факто признали провал операции в Афганистане, когда вывели войска. Он заявил, что обязательства России в рамках ОДКБ по Афганистану остаются в силе. Также он отметил, что Москва не обсуждает с Кабулом вопрос ввода российского воинского контингента в страну.

20 июля в МИД заявили о существовании реальной возможности захвата Афганистана талибами*.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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