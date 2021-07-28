Успех баскетболистов: итоги пятого дня сборной России на Олимпиаде-2020

Фото: olympic.org

Российские спортсмены выиграли пять медалей по итогам очередного соревновательного дня на Олимпийских играх в Токио.

Мужская сборная по баскетболу 3х3 завоевала серебро. Россияне уступили команде Латвии со счетом 18:21.

Женская сборная по баскетболу 3х3 также добыла серебряные медали на Играх. В финале спортсменки уступили команде США со счетом 15:18.

Пловец Евгений Рылов завоевал серебряную медаль в составе четверки, взявшей второе место в плавательной эстафете 4х200 метров вольным стилем. Призерами также стали российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирев и Михаил Довгалюк.

Обладателем бронзовой медали в индивидуальном многоборье стал гимнаст Никита Нагорный. Спортсмен набрал на шести снарядах 88,031 балла.

Дзюдоистка Мадина Таймазова также выиграла бронзовую медаль. Ей удалось одержать победу над спортсменкой из Хорватии Барбарой Матич. Эта награда стала первой для дзюдоистов, представляющих Россию, на Играх в Токио.

По итогам пятого дня Олимпиады в активе сборной России семь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых наград. Команда идет на четвертом месте в медальном зачете.

Лидирует на Играх сборная Японии, второе место занимает команда Китая, тройку замыкает сборная США.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.