Вдова убитого президента Гаити вместе с детьми уехала из страны в США

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Вдова убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин уехала из страны в США вместе со своими детьми. Об этом в четверг, 29 июля, сообщил местный портал Haiti 24.

Семья бывшего президента улетала в штат Флорида в США в среду, 28 июля. В американских клиниках Мартин Моиз будет продолжать лечение.

После нападения вдову президента Гаити успешно прооперировали в США. Сообщалось, что она чувствует себя хорошо.

Нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью, в результате атаки президент погиб, а его жена серьезно пострадала.

После случившегося на территории страны ввели военное положение на 15 дней. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения.

На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента. Задержанные американцы рассказали, что нападение на Моиза организовал иностранец, а целью нападения на резиденцию был его арест, а не убийство. Похороны президента прошли 23 июля.