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Российские рапиристки вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде в Токио

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Российские рапиристки вышли в финал командных соревнований на Олимпиаде в Токио
Фото: twitter.com/olympic_russia

Российские рапиристки вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио. Выход в финал гарантировал российским спортсменкам минимум серебряную медаль.

Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в полуфинале одержали победу над американскими рапиристками со счетом 45:42.

В финале российские спортсменки встретятся с французской командой. Француженки в своем матче победили итальянок со счетом 45:43. Финал и матч за бронзу состоятся в четверг, 29 июля.

В воскресенье, 25 июля, копилку сборной России пополнили рапиристки. Инна Дериглазова завоевала серебряную медаль, уступив в финальном поединке американке Ли Кифер со счетом 13:15. В матче за третье место Лариса Коробейникова одержала победу над итальянской рапиристкой Аличу Вольпи со счетом 15:14.

При этом российская саблистка София Позднякова в понедельник, 26 июля, победила соотечественницу Софью Великую, завоевав золото Олимпийских игр в Токио. Великая завоевала серебряную медаль.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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