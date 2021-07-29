Петр Бирюков: Порядка 88 процентов коммунальщиков провакцинированы

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В четверг, 29 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о ходе вакцинации сотрудников столичных служб.

— Порядка 88 процентов коммунальщиков провакцинированы, — заммэра напомнил, что в Комплексе городского хозяйства насчитывается полмиллиона сотрудников.

При этом оставшиеся 12 процентов людей либо недавно переболели коронавирусной инфекцией, либо имеют медицинские отводы.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса не менее 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ. Затем столичным предпринимателям продлили срок подачи данных о вакцинации сотрудников.

28 июля председатель президиума Ассоциацию компаний розничной торговли Игорь Караваев рассказал, что свыше 60 процентов работников столичных торговых сетей, входящих в АКОРТ, прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции.