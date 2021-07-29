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Найдено тело туриста, погибшего от нападения медведя в красноярском парке «Ергаки»

Илья Ашуров

Происшествия
Найдено тело туриста, погибшего от нападения медведя в красноярском парке «Ергаки»
Фото: Pixabay

Изувеченное тело туриста обнаружили на территории природного парка «Ергаки» на юге Красноярского края. Мужчина погиб в результате нападения медведя. Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

— В результате поисково–спасательной операции в районе долины девяти озер природного парка «Ергаки» на месте стоянки палаточного лагеря обнаружено тело туриста, подвергшегося нападению медведя, с рваными ранами на теле, без признаков жизни, — говорится в сообщении ведомства.

Тело погибшего доставили в районный центр. В ближайшее время будет проведена судмедэкспертиза.

Инцидент произошел во вторник, 27 июля, в районе девяти озер Араданского хребта. Животное напало на группу, состоящую из четырех туристов, которые в момент нападения совершали спортивный поход. В УМВД по краю сообщили, что группа туристов, вероятно, приехала из другого региона.

В результате нападения все члены группы, за исключением одного человека, смогли убежать и вернуться на базу.

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