Россияне не пострадали при лесных пожарах в турецком Бодруме

Фото: Предоставлено очевидцем

Информация о жертвах или пострадавших из-за лесных пожаров в Бодруме не поступала. Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье в четверг, 29 июля.

— До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в регионе Муглы российскими туристами, — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Видео: Telegram / РИА новости

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении пожара участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат.

В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

«Вечерняя Москва» 28 июля также пообщалась с очевидцем из Сиде, который рассказал о ситуации на курортах. По его словам, дым над городом и запах гари он начал ощущать, когда подул сильный ветер.

В близлежащих к нему отелях преимущественно живут русские и украинцы. Они, по словам очевидца, не паниковали: вышли из своих номеров и с любопытством наблюдали за происходящим.