Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россияне не пострадали при лесных пожарах в турецком Бодруме

Иван Юминов

В мире
Россияне не пострадали при лесных пожарах в турецком Бодруме
Фото: Предоставлено очевидцем

Информация о жертвах или пострадавших из-за лесных пожаров в Бодруме не поступала. Об этом сообщили в генконсульстве России в Анталье в четверг, 29 июля.

— До настоящего времени сведения о жертвах или пострадавших в результате стихийного бедствия не поступали. Генконсульство по официальным каналам выясняет текущую ситуацию с находящимися в регионе Муглы российскими туристами, — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

Видео: Telegram / РИА новости

29 июля власти Мармариса приступили к эвакуации местных жителей и туристов из района, где бушует сильный лесной пожар. В тушении пожара участвуют один самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.

28 июля сообщалось о лесных пожарах в районе Манавгат. Как уточнили в генконсульстве России, экскурсии в данном регионе приостановили и аннулировали до нормализации обстановки.

Из-за сильного ветра, по словам представителя консульства, огонь распространился на лесопарки и сельскохозяйственные угодья около города. В шести кварталах города эвакуированы жители, уточнил дипломат.

В тушении пожара участвовали два самолета, 15 вертолетов и 106 пожарных машин. Не менее 53 человек пострадали в результате разгула стихии.

«Вечерняя Москва» 28 июля также пообщалась с очевидцем из Сиде, который рассказал о ситуации на курортах. По его словам, дым над городом и запах гари он начал ощущать, когда подул сильный ветер.

В близлежащих к нему отелях преимущественно живут русские и украинцы. Они, по словам очевидца, не паниковали: вышли из своих номеров и с любопытством наблюдали за происходящим.

Читайте также:
Турциягенконсульство Россиилесные пожары
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Вячеслав Ниниченко
Вячеслав Ниниченко

Самокат требует ответственности

Все мнения
О проекте