Выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота временно закроют

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве 2 августа будут праздновать Ильин день. Из-за этого будет закрыт выход с территории Московского Кремля через Спасские ворота. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) РФ.

— 2 августа 2021 года будет закрыт выход для посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота, — написано в сообщении.

Ограничение связано с проведением мероприятий, которые посвящены празднику. Проходить они будут на Красной площади и на площади Васильевский спуск, передает агентство городских новостей «Москва».

В мае сообщалось о закрытии Мавзолея Ленина и некрополя у Кремля для посетителей. Причиной этому тогда послужила подготовка мероприятий на Красной площади.