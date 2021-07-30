Названы знаки зодиака, которым нельзя носить золото

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Украшения из золота помогут человеку сохранить молодость и придадут ему неиссякаемую энергию. Но есть такие люди, которым лучше не носить золото. Астролог перечислил знаки зодиака, представителям которых стоит отказаться от этого драгметалла.

Дева

Рожденным под этим зодиакальным созвездием следует осторожней относиться к приобретению золотых украшений, потому что оно не сочетается с их энергетикой. Девы обладают слишком хрупкой аурой. Им больше подойдут аксессуары из бронзы или меди. А золото будет отрицательно сказываться на их жизненной силе и создаст препятствие для денежного потока.

Весы

Эти люди обожают украшения. Вокруг них всегда есть драгоценные металлы. При этом им лучше отложить в сторону золото. По своей энергетике оно больше подходит тем, кто является более сильной личностью. Весы, как правило, не уверены в себе. Помимо этого, желтый металл отрицательно влияет на них. Обычно они становятся более рассеянными и раздражительными, если носят золотые украшения.

Рыбы

Представителям этого знака зодиака тоже не стоит носить изделия из этого драгметалла. Как пояснил астролог, Рыбы обладают слишком хрупкой и нежной энергетикой. Поэтому золото не принесет им счастья. Оно, наоборот, может негативно повлиять на их судьбу. Им рекомендовано отдавать предпочтение серебру, отмечает Newinform.