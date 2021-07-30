Вдова погибшего президента Гаити назвала возможных заказчиков убийства

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В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза могли быть заинтересованы бизнесмены страны. Об этом рассказала вдова президента Гаити Мартин Моиз в пятницу, 30 июля.

По ее словам, крупные предприниматели Гаити могли быть причастны к убийству президента.

— Только олигархи и система могли убить его, — рассказала Мартин Моиз в интервью The New York Times.

Нападение на резиденцию Жовенеля Моиза произошло в среду, 7 июля. Неизвестные напали ночью, в результате атаки президент погиб, а его жена серьезно пострадала.

После случившегося на территории страны ввели военное положение на 15 дней. После стало известно, что в нападении принимали участие 28 человек, из которых 26 — отставные колумбийские военные, а еще двое являются американцами гаитянского происхождения.

На территории тайваньского представительства 9 июля были задержаны 11 человек, подозреваемых в убийстве президента. Задержанные американцы рассказали, что нападение на Моиза организовал иностранец, а целью нападения на резиденцию был его арест, а не убийство. Похороны президента прошли 23 июля.