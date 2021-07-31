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«У тебя гнилое сердце»: испанский гимнаст отреагировал на пост Навки о нем

Юлия Курганова

Общество
«У тебя гнилое сердце»: испанский гимнаст отреагировал на пост Навки о нем
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фигуристка Татьяна Навка недавно раскритиковала мужскую художественную гимнастику. По ее мнению, мужчинам в этом виде спорта не место. После этого заявления зарубежные спортсмены обвинили ее в притеснении и неуважении. Некоторые даже потребовали лишить Навку олимпийского золота. Отреагировал на пост фигуристки и сам испанский гимнаст Кристофер Бенитес.

Его выступление произвело на Навку настолько сильное впечатление, что она решила поделиться им со своими фанатами на странице в соцсети Instagram. Она призналась, что испытала «культурный шок».

Бенитес оставил эмоциональный комментарии под постом Навки.

«Начни уважать. Нет слов, чтобы описать, какой ты плохой спортсмен и плохой человек, у тебя гнилое сердце», — написал он по-русски.

Также многие зарубежные спортсмены взгляды Навки не разделили — например, трехкратная медалистка чемпионатов мира по фигурному катанию Кейтлин Уивер.

«Тебе должно быть стыдно! Да, ты имеешь право на свое мнение, это очевидно. Но ты пересекла черту, когда поделилась этим мнением с миллионами подписчиков. Сейчас ты можешь говорить что угодно, урон уже нанесен. Ты потеряла уважение в нашем сообществе», — заявила спортсменка в комментариях под постом фигуристки.

Ее поддержала и четырехкратная чемпионка мира по танцам на льду, француженка Габриэлла Пападакис.

«Мне действительно печально видеть, что в 2021 году все еще существует такой дефицит открытости и так много препятствий для самовыражения. Хотелось бы, чтобы мы понимали, что подобного рода публичные нападки разрушительны и вредны. Направляю все свои мысли и поддержку спортсмену на видео и всем остальным, кто чувствовал себя подвергнутым нападкам из-за этих неприемлемых комментариев», — написала фигуристка.

А многие российские спортсмены и политики согласились с мнением Навки. Так, депутат Виталий Милонов считает, что мужскую художественную гимнастику в России нужно запретить. Политик Дмитрий Свищев его поддерживает.

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