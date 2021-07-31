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Китайцы заподозрили утечку опасных вирусов из лаборатории в США

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Китайцы заподозрили утечку опасных вирусов из лаборатории в США
Фото: Pixabay

Китайские журналисты заподозрили американскую лабораторию в Форт-Детрике в утечке опасных вирусов. Сообщается, что ее закрыли после вспышек пневмонии неизвестного происхождения в ее окрестностях.

По данным китайцев, лаборатория является военной базой, где хранятся материалы о бактериологическом оружии фашистов и японского «Отряда 731». В июле 2019 года в двух домах престарелых, которые располагаются поблизости, были зафиксированы случаи пневмонии неясного генеза. А в сентябре в докладе штата Мэриленд, где находится учреждение, упоминалась «пневмония, связанная с электронными сигаретами», и стремительный рост заболевших.

Также появились сообщения о значительном увеличении числа респираторных заболеваний необъяснимого происхождения, после этого было объявлено о закрытии лаборатории.

— Почему США закрыли эту биологическую лабораторию? Возможной причиной могла быть утечка. Однако утечка чего? И в какой степени? Все детали были скрыты под предлогом «национальной безопасности» и вплоть до сегодняшнего дня являются загадкой, — отметили в издании «Жэньминь жибао».

Китайские журналисты добавили, что вспышка COVID-19 произошла в Соединенных Штатах на месяц раньше, чем в КНР. Кроме того, Национальные институты здравоохранения страны сообщали, что еще в декабре 2019 года коронавирус начал медленно распространяться в США.

В издании подчеркнули, что американские власти отказываются от собственного расследования и проверки другими структурами. Авторы статьи заявили, что США не удастся уклониться от этой темы, так как они должны придерживаться принципов прозрачности и справедливости и позволить ученым из других стран изучить ситуацию.

Глава ЦРУ заявил, что власти США не знают об истинном происхождении COVID-19. По его словам, ведомство активно занимается поисками ответа на этот вопрос.

Китай счел формулировки ВОЗ о плане второй фазы исследований происхождения COVID-19 неуважительными по отношению к научному труду. Страна не планирует следовать заявленному организацией алгоритму действий.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация хочет провести проверку лабораторий в районе возникновения COVID-19 в декабре 2019 года. Он выразил надежду, что КНР поддержит новый этап изучения происхождения коронавируса.

Организация направила странам письмо с детальным изложением предлагаемых дальнейших шагов в изучении происхождения заболевания, добавил Гебрейесус. В нем идет речь об изучении людей, дикой природы, пойманных диких животных, сельскохозяйственных животных и окружающей среды. Также в список вошли географические районы, где впервые обнаружили COVID-19, и рынки, где торгуют животными. В число шагов также включили проведение молекулярных исследований, аудита лабораторий и исследовательских институтов, которые действовали в районе выявления коронавируса в декабре 2019 года.

Гебрейесус допустил, что утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории возможна. Свое мнение он выразил на саммите лидеров G7. Он указал на недостаточность информации со стороны КНР в вопросе происхождения вируса и подчеркнул, что «каждая гипотеза должна быть рассмотрена».

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