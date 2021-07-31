Синоптики сообщили о погоде в Москве 31 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В субботу, 31 июля, промежуточный гребень антициклона будет определять погоду в столичном регионе. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве днем составит плюс 26-28 градусов. В Подмосковье температура ожидается 24-29 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что уходящий июль балует теплой и комфортной погодой. Метеообусловленные реакции — головные боли, внезапные «скачки» артериального давления и вегетативные нарушения возможны у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, для которых даже незначительные изменения атмосферного давления, температурного режима становятся внешним фактором риска. Погода благоприятная для отдыха в парках, занятий спортом и закаливающими процедурами.

Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал у специалистов, каким будет август в Москве. Сезон аномальной жары застанет москвичей и в августе, однако он будет непродолжительным.