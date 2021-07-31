«Ей получше»: представитель МакSим рассказала о ее состоянии

Фото: instagram/maksimartist

Представитель певицы МакSим — Марины Абросимовой — Яна Богушевская сообщила о состоянии здоровья артистки. Пиар-директор заявила, что МакSим чувствует себя лучше.

— Ей получше. Есть положительная динамика. Но говорить о том, что кризис пройден, пока, к сожалению, рано, — приводит ее слова Teleprogramma.pro.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на коронавирус. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

В СМИ появлялась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

19 июля директор певицы отметила, что прогнозировать врачи ничего не могут, однако они предпринимают все возможное. Соколова добавила, что сообщит всю необходимую информацию, но некоторые вещи стоит знать только близким исполнительницы.

МакSим пришла в сознание 26 июля после медикаментозного сна из-за тяжелой пневмонии. Она начинает дышать самостоятельно, находясь на аппарате ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких).