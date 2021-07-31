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Автоэксперт рассказал, как не стать жертвой мошенничества при покупке машины

Елена Фролова

Общество
Автоэксперт рассказал, как не стать жертвой мошенничества при покупке машины
Фото: Pixabay

Покупатели авто на вторичном рынке имеют большой шанс попасться в лапы мошенников. Аферисты постоянно разрабатывают новые алгоритмы махинаций. Автоэксперт Дмитрий Славнов разъяснил, как не оказаться жертвой недобросовестных продавцов.

Во время покупки машины на вторичном рынке нужно в первую очередь убедиться в достоверности всех необходимых документов.

— Например, надо сверить номер паспорта транспортного средства (ППС) с номером автомобиля. Это очень важно, так как перекупщики и нечестные продавцы могут приобрести другой номер через определенные сайты, — пояснил автоэксперт.

По его словам, они покупают номер машины, на которой дорожно-транспортное происшествие не происходило, а потом маскируют реализуемое авто с плохим прошлым под нормальное. Помимо этого, перед встречей с перекупщиком нужно заказать проверку номера машины, уверен специалист. Именно она покажет всю информацию о конкретном автомобиле. Если номер ПТС совпадает с реальным номером машины и номером, по которому была заказана проверка, то можно говорить о добросовестности продавца, отмечает Nation News.

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