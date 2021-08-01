«Популистский прием»: в РУСАДА ответили на заявление главы USADA

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Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов ответил на заявление главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта. Буханов отметил, что ему жаль слышать такие резкие слова от руководителей.

В воскресенье, 1 августа, генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России.

Буханов отметил, что РУСАДА отправляет допинг-пробы в европейские и американские лаборатории, поэтому странно ставить под сомнения результаты анализов. По его мнению, Тайгарт делает необдуманные заявления, которые являются «примером аксиоматичности логического абсурда с эмоциональной подоплекой».

— Это именно всего лишь популистский прием утверждения несуществующего и игнорирование очевидного. Очень жалко, что такого уровня руководители позволяют себе делать подобные умозаключения, — пояснил Буханов.

По его словам, все решения, вынесенные до этого Международным спортивным арбитражным судом относительно допинга, были Россией соблюдены, пишет РИА Новости.

До этого российский пловец Евгений Рылов одержал победу на Олимпийских играх в Токио на дистанциях 100 и 200 метров на спине. После финального заплыва на 200 метров спортсмен из США Райан Мерфи заявил, что он понимал: ему придется соревноваться со спортсменом, который мог быть «нечистым» на момент состязания.

Михаил Буханов рассказал, что в 2021 году Рылова трижды тестировали на наличие допинга в организме. По словам Буханова, российский пловец также состоит в международном пуле и его тестируют иностранные организации. Поэтому в рамках предолимпийской подготовки российский спортсмен был чист.

Сам Рылов в свою очередь уточнил, что они с Мерфи не имеют претензий друг к другу. На это американский коллега российского пловца пояснил, что он был расстроен после своего поражения. Кроме того, американец отметил, что он не утверждал ничего конкретного, а просто предположил, что заплыв мог быть нечестным.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.