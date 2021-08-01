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Врачи выявили у Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра

Анастасия Волоснова

Спорт
Врачи выявили у Клишиной подозрение на надрыв задней поверхности бедра
Фото: Департамент спорта и туризма города Москвы

Российские врачи после осмотра прыгуньи в длину Дарьи Клишиной сообщили, что у спортсменки подозрение на надрыв мышцы задней поверхности бедра. Об этом в воскресенье, 1 августа, рассказала пресс-атташе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Алла Глущенко.

По ее словам, на данный момент Клишина все еще передвигается на костылях.

— Дашу осмотрели наши врачи. Подозрение на надрыв задней поверхности бедра. Дальше будут делать МРТ в клинике олимпийской деревни, — приводит РИА Новости слова Глущенко.

Дарья Клишина не смогла пробиться в финальную стадию соревнований Олимпийских игр 2020 года по прыжкам в длину.

В первых двух попытках утренней квалификации Клишина совершила заступ. Во время третьей попытки она прервала разбег из-за травмы ноги и не попала в финал, который состоится 3 августа. Спортсменку увезли с арены в инвалидном кресле.

До этого в ВФЛА рассказали о состоянии легкоатлетки Клишиной. Отмечалось, что в медицинский центр к легкоатлетке пришел офицер допинг-контроля. Она сможет отправиться в поликлинику только после сдачи пробы.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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