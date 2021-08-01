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Теннисисты Павлюченкова и Рублев принесли России 12-ю золотую медаль на Играх в Токио

Илья Ашуров

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Теннисисты Павлюченкова и Рублев принесли России 12-ю золотую медаль на Играх в Токио
Фото: amsr_photography / CC BY 2.0

Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото в миксте. В финале они победили своих соотечественников — Елену Веснину и Аслана Карацева.

Павлюченкова и Рублев обыграли своих соперников со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11. Матч длился 1 час 53 минуты.

Золотая медаль в миксте стала 12-й на Играх в Токио для российской команды.

В десятый день Олимпиады российские спортсмены выиграли еще пять наград. В боксе бронзовые медали завоевали Имам Хатаев (весовая категория до 81 килограмма) и Андрей Замковой (категория до 69 килограммов).

Российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером в одиночном разряде. В матче с немцем Александром Зверевым он потерпел поражение со счетом 6:3, 6:1.

Гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль в состязаниях на разновысоких брусьях, набрав 14,833 балла. Золото выиграла Нина Дервал из Бельгии.

Мужская сборная России по фехтованию на рапирах получила серебряную медаль в командных соревнованиях. В финале россияне Антон и Кирилл Бородачевы, а также Тимур Сафин уступили французам со счетом 28:45.

Всего в копилке сборной России 44 награды: 12 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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