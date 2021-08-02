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Жара и гроза ожидают москвичей 2 августа

Татьяна Плотникова

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Жара и гроза ожидают москвичей 2 августа
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В понедельник, 2 августа, погоду в столичном регионе будет определять близость атмосферных фронтов. Ожидается жаркая погода с переменной облачностью, местами — кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура воздуха в Москве составит плюс 28–30 градусов, в Подмосковье возможно от 26 до 31 градуса тепла. Это более чем на четыре градуса превышает климатическую норму.

Ветер прогнозируется южный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. При грозе вероятны порывы до 17 метров в секунду. Геомагнитный фон 2 августа прогнозируется неустойчивый, сообщает портал «Метеоновости».

Жителей Московской области просят в связи с непогодой по возможности оставаться дома. Автомобиль рекомендуется поставить в гараж, при его отсутствии машину следует парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

В департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы призвали соблюдать осторожность в связи с ожидающейся 2 августа жарой. Во избежание теплового удара следует ограничить пребывание под открытом солнцем, а при недомогании — выпить воды и уйти в тень. На улице рекомендуется носить головной убор и светлую одежду.

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