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Фестиваль «Русская усадьба» пройдет в Музее декоративного искусства

Ольга Маркова

Развлечения
Фестиваль «Русская усадьба» пройдет в Музее декоративного искусства
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Всероссийский музей декоративного искусства приглашает москвичей и гостей столицы с 19 по 22 августа на фестиваль «Русская усадьба».

День открытия фестиваля, 19 августа, посвятят празднику Яблочный спас. В программе мероприятия заявлены мастер-классы, показы мод, лекции и дегустации.

Посетителям музея предлагается переосмыслить атмосферу русской усадьбы. Не случайно фестиваль организован в парке усадебного ансамбля графа Остермана, построенного в конце XVIII века. На сегодняшний день усадьба является одним из немногих сохранившихся в Москве зданий эпохи классицизма.

В последующие дни фестиваля посетителей ждут открытые лекции, авторские выступления, мастер-классы, показы российских дизайнеров, книжный клуб. По вечерам будут проходить театральные, музыкальные и танцевальные представления.

Вдоль аллей расположится дизайнерский маркет. Здесь гости фестиваля пообщаться с российскими дизайнерами, мастерами декоративно-прикладного искусства, продегустировать фермерские продукты, приобрести книги и авторские игрушки.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте фестиваля.

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