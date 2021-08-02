Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Имя Засурского могут увековечить в МГУ в стипендии, названии аудитории и музее

Анастасия Колоскова

Город
Имя Засурского могут увековечить в МГУ в стипендии, названии аудитории и музее
Фото: journ.msu.ru

В Московском государственном университете будет создана комиссия по увековечиванию памяти президента журфака университета Ясена Засурского, ушедшего из жизни 1 августа. Предлагаемые инициативы включают учреждение стипендии имени Засурского, название в его честь одной из аудиторий, а также создание музея в рабочем кабинете президента факультета. Об этом рассказали в пресс-службе факультета журналистики.

— Принято решение о создании в университете комиссии по увековечиванию памяти Ясена Николаевича Засурского. Комиссию возглавит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Комиссия будет рассматривать все предложения, которые поступают, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время факультет выдвинул следующие инициативы: назначение стипендии имени Засурского, переименование в его честь 201-й аудитории и обустройство в кабинете, где работал Засурский, мемориального музея.

Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете с 1952 года — со дня его основания.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Засурского высказали многие государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским состоится в среду, 4 августа, в храме Святой Татьяны на Моховой улице. Похоронят Засурского 4 августа на Троекуровском кладбище.

Читайте также:
увековечить памятьжурналистикаМГУ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Два способа полакомиться ягодами

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Надо строить наемное жилье

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не выбирайте женщину, как кобылу

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эти правила написаны кровью

Игорь Реморенко
Игорь Реморенко

Образование ждут перемены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Америка, убираясь, приберись!

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Друг не должен быть товаром

Все мнения
О проекте