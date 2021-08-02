Имя Засурского могут увековечить в МГУ в стипендии, названии аудитории и музее

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В Московском государственном университете будет создана комиссия по увековечиванию памяти президента журфака университета Ясена Засурского, ушедшего из жизни 1 августа. Предлагаемые инициативы включают учреждение стипендии имени Засурского, название в его честь одной из аудиторий, а также создание музея в рабочем кабинете президента факультета. Об этом рассказали в пресс-службе факультета журналистики.

— Принято решение о создании в университете комиссии по увековечиванию памяти Ясена Николаевича Засурского. Комиссию возглавит ректор МГУ, академик Виктор Садовничий. Комиссия будет рассматривать все предложения, которые поступают, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время факультет выдвинул следующие инициативы: назначение стипендии имени Засурского, переименование в его честь 201-й аудитории и обустройство в кабинете, где работал Засурский, мемориального музея.

Ясен Засурский скончался в воскресенье, 1 августа, на 92-м году жизни. Он был последним из преподавателей, работавших на факультете с 1952 года — со дня его основания.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни Засурского высказали многие государственные деятели России, в том числе президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин.

Близкий друг и коллега, доцент факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, член Союза журналистов России Григорий Прутцков в беседе с «ВМ» прокомментировал уход из жизни Ясена Засурского.

По его словам, коллеги Засурского за выдающиеся достижения в своей области часто называли его патриархом российской журналистики. Прутцков отметил, что Засурский создал современное образование в области медиа, ставшее флагманом журналистики.

Прощание с президентом факультета журналистики МГУ Ясеном Засурским состоится в среду, 4 августа, в храме Святой Татьяны на Моховой улице. Похоронят Засурского 4 августа на Троекуровском кладбище.