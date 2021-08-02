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Полиция задержала похитителя дорогостоящего смартфона на юго-востоке Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция задержала похитителя дорогостоящего смартфона на юго-востоке Москвы
Фото: nekrasovka.mos.ru
Россия, Москва, Братиславская улицаКарта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину, который похитил дорогостоящий смартфон на юго-востоке города. Об этом в понедельник, 2 августа, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Инцидент произошел во дворе дома на Братиславской улице. Злоумышленник приметил компанию молодых людей на лавочке. Когда они ушли, мужчина увидел оставленный на скамейке телефон и украл его.

Через некоторое время полиция задержала подозреваемого. Им оказался 49-летний приезжий. Телефоном он распорядился по своему усмотрению.

Материальный ущерб составил 40 тысяч рублей. В отношении похитителя возбудили уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Недавно правоохранители задержали троих мужчин по подозрению в совершении ряда краж. Подозреваемые ночью взламывали двери торговых павильонов и выносили из них табачную продукцию и изделия для курения.

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