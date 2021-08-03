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Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

Юлия Курганова

Общество
Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы
Фото: instagram/maksimartist

Певица МакSим — Марина Абросимова — находится в стабильно тяжелом состоянии, несмотря на улучшения. Об этом рассказала в понедельник, 2 августа, пиар-менеджер артистки Яна Богушевская.

— Значительных изменений нет. Марина в стабильно тяжелом пока состоянии, хотя есть улучшения, — сообщила она корреспонденту ТАСС.

Певица МакSим 15 июня отправилась в больницу. Она почувствовала себя плохо за несколько дней до этого, а 13 июня сдала тест на COVID-19. В медицинском учреждении певице поставили диагноз «пневмония с поражением 40 процентов легких». Через некоторое время ей стало хуже — МакSим подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Позже в СМИ появлялась информация, что медики не смогли отключить артистку от ЭКМО. Она не могла дышать самостоятельно.

19 июля директор певицы отметила, что прогнозировать медики ничего не могут, но они предпринимают все возможное. Соколова добавила, что сообщит всю необходимую информацию, но некоторые вещи стоит знать только близким МакSим.

Певица пришла в сознание 26 июля после медикаментозного сна из-за тяжелой пневмонии. Она начинает дышать самостоятельно, находясь на аппарате ВВЛ (вспомогательной вентиляции легких).

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